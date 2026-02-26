O Al Ahli segue firme na corrida pelo título saudita. Esta quinta-feira, na casa do Al Riyahd (1-0), somou o quinto triunfo seguida na prova, para a qual não perde desde o dia 26 de dezembro do ano passado, já lá vão 14 jogos, e voltou a isolar-se, à condição, na liderança da tabela classificativa, ficando à espera do que faz o Al Nassr, no sábado, frente ao Al Fayha.

Num jogo em que teve três golos anulados, um deles ao ex-FC Porto, Galeno (59m), a equipa de Jeddah garantiu o triunfo graças a um autogolo de Borjan, à entrada para o último quarto de hora, na sequência de um pontapé de canto.

Na equipa da casa, Tozé e Leandro Antunes foram titulares num ataque estéril, uma vez que nenhum dos 13 remates tentados pelos jogadores do Al Riyadh levou a direção da baliza adversária.

No outro jogo do dia, Al Fateh e Damac empataram a uma bola. A formação orientada pelo português José Gomes viu-se em desvantagem ao minuto 16, quando Yakou Meité adiantou o Damac, mas um penálti convertido por Mourad Batna (77m) repôs a igualdade.

O Al Fateh segue, à condição, num tranquilo nono lugar, com 28 pontos, enquanto o Damac e o Al Riyadh somam os mesmos 16 pontos, estando a lutar afincadamente pela manutenção da Liga saudita.