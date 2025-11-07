Rúben Neves viveu uma tarde atribulada na Liga saudita, tendo feito um autogolo e marcado na baliza certa na vitória do Al Hilal sobre o Al Najma, de Mário Silva, por 4-2, na oitava jornada do campeonato local.

O jogo abriu com o golo de Lázaro, que adiantou o Al Najma, ao minuto 3, na sequência de um mau atraso de Tambakti. No entanto, o empate do Al Hilal não demorou, com o capitão Salem Al Dawsari a fazer o 1-1, aos 10 minutos, na sequência de um belo desenho do ataque forasteiro.

Na segunda parte, já depois da expulsão de Lázaro por ter agredido Tambakti, o Al Najma voltou a adiantar-se no marcador graças a um autogolo de Rúben Neves, mas o Al Hilal acabaria por dar a volta ao resultado por intermédio de Lucas Hernández, Rúben Neves, que se redimiu do golo na própria baliza, e Salem Al Dawsari, que bisou.

O golo do médio português, que valeu o 3-2, surgiu ao minuto 78 na sequência de um lance polémico. Inicialmente, o árbitro assinalou um penálti, que Rúben Neves se preparava para bater, mas a revisão do lance mostrou que a falta foi cometida fora da área. Jawad El Yamiq foi expulso, deixando o Al Najma reduzido a nove elementos, e o internacional português acabou por marcar na sequência do livre.

O triunfo permite ao Al Hilal atingir os 20 pontos, somando menos um do que o líder Al Nassr (que tem menos um jogo realizado) e o Al Taawon, que nesta sexta-feira venceu o Al Fateh, treinado por José Gomes e que contou com o central Jorge Fernandes a tempo inteiro, por 5-2. O colombiano Roger Martínez evidenciou-se com um hat-trick.

Nota ainda para a vitória do Al Fayha, de Pedro Emanuel, frente ao Al Okhdood, de Paulo Sérgio, por 2-0. Silvère Ganvoula e Fashion Sakala construíram o resultado ainda na primeira parte.