O Al Shabab anunciou esta terça-feira a contratação de Paulinho ao Boavista, tal como o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno.

O clube saudita revelou que o jogador brasileiro rubricou um contrato válido para as próximas quatro temporadas e, como escreveu o nosso jornal, custou um valor superior a um milhão de euros.

Formado no Fluminense, o médio de 24 anos chegou ao futebol português pela via da equipa B do Sporting, por empréstimo. Representou os leões duas temporadas, primeiro na formação B e depois nos sub-23, e em 2019 mudou-se em definitivo para o Boavista.

No Bessa, fez 59 jogos e marcou dois golos, ambos na temporada transata.