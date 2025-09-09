O Al Nassr anunciou esta terça-feira um acordo total para a transferência de Otávio para o Al-Qadisiyah, quarto classificado da liga saudita na época passada.

O internacional português já estava fora das contas de Jorge Jesus para a nova temporada, mas só agora foi divulgado o destino do antigo jogador do FC Porto.

Otávio deixa, assim, o Al Nassr, terceiro classificado na última época, para assinar pelo novo emblema, da cidade de Khobar, que conta nas suas fieiras com Nacho e com o ex-benfiquista Julian Weigl.

