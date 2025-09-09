Arábia Saudita
Otávio deixa Al Nassr e vai jogar com Weigl na Arábia Saudita
Al Nassr anuncia acordo com Al-Qadisiyah para a transferência do internacional português
O Al Nassr anunciou esta terça-feira um acordo total para a transferência de Otávio para o Al-Qadisiyah, quarto classificado da liga saudita na época passada.
O internacional português já estava fora das contas de Jorge Jesus para a nova temporada, mas só agora foi divulgado o destino do antigo jogador do FC Porto.
Otávio deixa, assim, o Al Nassr, terceiro classificado na última época, para assinar pelo novo emblema, da cidade de Khobar, que conta nas suas fieiras com Nacho e com o ex-benfiquista Julian Weigl.
وافقت شركة نادي #النصر على انتقال اللاعب اوتافيو مونتيرو لنادي القادسية .— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 9, 2025
مقدمين له الشكر الجزيل على الفترة التي قضاها مع #النصر، ومتمنين له التوفيق 🙏 pic.twitter.com/nZRKf9SRxG
