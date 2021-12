A direção do Al Hilal esteve reunida este domingo e decidiu, para já, segurar Leonardo Jardim à frente da equipa técnica do clube saudita, pelo menos até ao próximo dia 6 de janeiro, dia em que a equipa vai jogar a final da Supertaça Saudita frente ao Al Faisaly.

Uma reunião que serviu especificamente para avaliar a continuidade do treinador português à frente do campeão saudita que nos últimos cinco jogos venceu apenas um, empatou dois e perdeu outros dois, o último dos quais, no sábado, em casa, diante do Al Fateh (2-3).

Resultados que deixam a equipa comandada por Leonardo Jardim num modesto quinto lugar, com apenas cinco triunfos em catorze jornadas, já a cinco pontos do líder Al-Ittihad Jeddah. Uma desilusão num plantel que conta, além de Bafétimbi Gomis, com vários jogadores que já passaram pela liga portuguesa, como Matheus Pereira, Luciano Vietto, Moussa Marega e André Carrillo.

A direção do Al Hilal vai, agora, esperar pela realização da Supertaça, marcada para o Estádio King Fahd, para o próximo dia 6, para tomar uma decisão final sobre o futuro do treinador português.