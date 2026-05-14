Vencer na receção ao Al Zulfi (4-2), na 34.ª e última jornada da segunda divisão da Arábia Saudita, foi insuficiente para o Al Ula de José Peseiro garantir a promoção direta. Nesta quinta-feira, Danilo Barbosa – médio ex-Benfica e Sp. Braga – voltou a ser adaptado a central e aplicou o 3-1 para o Al Ula aos 79 minutos.

Aos 30 anos, o brasileiro acumula quatro golos e duas assistências em 33 jogos.

Assim, o Al Ula terminou no quarto lugar, com 71 pontos, a dois do Al Faysaly (2.º), que venceu e acompanha o campeão Abha na subida à primeira divisão. Ora, a equipa de José Peseiro junta-se a Al Diriyah, Al Orobah e Al Jabalain, emblemas que vão disputar a última vaga para aceder à liga.

No fundo da segunda divisão ficaram Al Jubail, Al Arabi e Al Batin, que há duas épocas caiu da liga.