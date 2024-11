Vítor Pereira e Daniel Podence não foram além de um empate na visita ao Al Okhdood. Na tarde desta sexta-feira, a propósito da 11.ª jornada da Liga saudita, o Al Shabab empatou a um golo no reduto do 14.º classificado.

Apesar do domínio da posse e em oportunidades de golo, os comandados do treinador português viram a vantagem rapidamente desvanecer. Depois do golo do defesa Robert Renan, aos 45+3m, o médio Musona repôs a igualdade, aos 49m.

Desta forma, o Al Shabab interrompeu o ciclo de vitórias – três consecutivas – e falhou o «assalto» ao pódio. A turma de Vítor Pereira permanece no 4.º lugar, com 22 pontos, em igualdade com o Al Nassr (3.º).

Na próxima ronda, a 30 de novembro, o Al Shabab recebe o líder, o Al Hilal.