Arábia Saudita: sortes distintas para portugueses nos oitavos da Taça
José Gomes e companhia vencem, Pedro Rebocho sorri nos penáltis e Mário Silva cai no prolongamento
José Gomes e companhia vencem, Pedro Rebocho sorri nos penáltis e Mário Silva cai no prolongamento
José Gomes liderou o Al Fateh até aos “quartos” da Taça da Arábia Saudita. Na tarde desta segunda-feira, o treinador português apostou no central Jorge Fernandes (ex-FC Porto e V. Guimarães) de início e venceu na receção ao Al Riyadh (2-0). Nos visitantes, o médio Tozé (ex-FC Porto, V. Guimarães e Estoril) foi totalista.
O marcador foi inaugurado apenas na segunda parte, graças aos golos dos avançados Mourad Batna e Al Zubaidi, aos 63 e 74 minutos, respetivamente.
The referee blows the final whistle 🏁
and announces #AlFateh's advancement to the quarterfinals of #TheMostPreciousCup 🏆
Congratulations to the sons of the palms, congratulations to the sons of Al-Ahsa 🌴💙#AlFateh_AlRiyadh pic.twitter.com/UozWTy7TZ4
— AlFateh Saudi club (@EnFatehclub) October 27, 2025
Noutro encontro desta tarde, o lateral Pedro Rebocho (ex-Benfica, Moreirense e Paços de Ferreira) foi totalista na vitória do Al Khaleej na receção ao Al Taawon, nos penáltis, após o empate a um golo. Depois do avançado Joshua King adiantar os anfitriões ao oitavo minuto, o avançado Roger Martínez restabeleceu a igualdade aos 24 minutos.
Nos penáltis, o defesa Al Ahmad desperdiçou, enquanto o Al Khaleej converteu as cinco oportunidades.
🔚 كسبنـا «التعاون» وتأهلنا لدور الـ 8 ✔️
- حاولو مرة ثانية @AltaawounFC 😎 pic.twitter.com/tX0JzR1eXy
— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) October 27, 2025
Por fim, o Al Najma do treinador Mário Silva foi eliminado na visita ao Al Kholood. O único golo surgiu no prolongamento, aos 99 minutos, pelo avançado Ramiro Enrique.
Assim, Al Fateh, Al Khaleej e Al Kholood são as primeiras equipas apuradas para os “quartos” da Taça, esperando pelo desfecho dos jogos agendados para esta segunda e terça-feira (Al Batin-Al Ahli; Al Qadisiya-Al Hazem; Al Nassr-Al Ittihad; Al Okhdoo-Al Hilal).
مشوارنا مستمر في #أغلى_الكؤوس 🏆— نادي الخلود السعودي (@AlKholoodClub) October 27, 2025
نهاية المباراة بفوز الخلود ❤️💚 #الخلود_النجمة pic.twitter.com/HMcXetj6ia