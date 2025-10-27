José Gomes liderou o Al Fateh até aos “quartos” da Taça da Arábia Saudita. Na tarde desta segunda-feira, o treinador português apostou no central Jorge Fernandes (ex-FC Porto e V. Guimarães) de início e venceu na receção ao Al Riyadh (2-0). Nos visitantes, o médio Tozé (ex-FC Porto, V. Guimarães e Estoril) foi totalista.

O marcador foi inaugurado apenas na segunda parte, graças aos golos dos avançados Mourad Batna e Al Zubaidi, aos 63 e 74 minutos, respetivamente.

 

Noutro encontro desta tarde, o lateral Pedro Rebocho (ex-Benfica, Moreirense e Paços de Ferreira) foi totalista na vitória do Al Khaleej na receção ao Al Taawon, nos penáltis, após o empate a um golo. Depois do avançado Joshua King adiantar os anfitriões ao oitavo minuto, o avançado Roger Martínez restabeleceu a igualdade aos 24 minutos.

Nos penáltis, o defesa Al Ahmad desperdiçou, enquanto o Al Khaleej converteu as cinco oportunidades.

 

Por fim, o Al Najma do treinador Mário Silva foi eliminado na visita ao Al Kholood. O único golo surgiu no prolongamento, aos 99 minutos, pelo avançado Ramiro Enrique.

Assim, Al Fateh, Al Khaleej e Al Kholood são as primeiras equipas apuradas para os “quartos” da Taça, esperando pelo desfecho dos jogos agendados para esta segunda e terça-feira (Al Batin-Al Ahli; Al Qadisiya-Al Hazem; Al Nassr-Al Ittihad; Al Okhdoo-Al Hilal).

 

