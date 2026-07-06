Bruno Lage está de regresso aos bancos. O treinador português foi anunciado, este domingo, como novo técnico do Al Diriyah, recém-promovido à principal liga da Arábia Saudita, iniciando um novo desafio na temporada 2026/27.

O técnico, de 50 anos, encontrava-se sem clube desde setembro de 2025, altura em que terminou a segunda passagem pelo Benfica.

O Diriyah garantiu a subida ao principal escalão saudita depois de terminar a última edição da segunda divisão no segundo lugar, entregando agora o comando da equipa ao treinador português.

Em comunicado, o clube saudita destacou o percurso de Bruno Lage, recordando as passagens por Benfica, Wolverhampton e Botafogo. No currículo, o técnico conta com a conquista da Liga portuguesa, da Taça da Liga e de duas Supertaças Cândido de Oliveira.