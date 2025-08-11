Arábia Saudita
OFICIAL: Pedro Rodrigues assume comando de equipa da 2.ª divisão saudita
Treinador de 42 anos vai orientar o Al-Jubail
Pedro Rodrigues é o novo treinador do Al-Jubail, equipa da 2.ª divisão da Arábia Saudita
O técnico natural de Vila Nova de Gaia trabalhou na última temporada na formação do Al-Hilal, um dos clubes mais prestigiados do país, e conta no currículo com experiência internacional na China. Em Portugal, orientou clubes como Sp. Espinho, Bragança, Trofense e a equipa sub-23 do Portimonense.
O Al-Jubail terminou a última temporada no 13.º lugar do segundo escalão saudita.
