OFICIAL: Al Hilal renova com Rúben Neves, o «Mozart do futebol»
Médio internacional português assina até 2029
Foi com Mozart à mistura que o Al Hilal anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com o internacional português Rúben Neves, para a renovação do contrato até 2029.
«No mundo da arte, Mozart compôs as maiores sinfonias, criando melodias que deram ao tempo o seu brilho artístico», começou por dizer o clube saudita num pequeno vídeo partilhado nas redes sociais.
«Seguindo os seus passos, outro génio cria sinfonias em campo. Os seus passes, uma melodia clássica perfeitamente afinada. Os seus dribles, uma obra-prima de criatividade. Os seus golos, uma sinfonia dramática que emociona os sentidos. O jogo transforma-se numa orquestra viva. A genialidade de Neves brilha em cada detalhe», acrescenta ainda o vídeo.
Rúben Neves está há três temporadas no Al Hilal, depois de uma passagem de sucesso por Inglaterra ao serviço do Wolverhampton. O jogador formado no FC Porto leva 24 jogos pelos sauditas esta temporada, tendo marcado nove golos e apontado seis assistências.
«O Mozart do futebol continua a compor a sua sinfonia com o Al Hilal», concluiu o vídeo do clube saudita nas redes sociais.
(Artigo atualizado às 12h19)