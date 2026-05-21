Pedro Proença e Reinaldo Teixeira reagiram esta quinta-feira à conquista do campeonato saudita pelo Al Nassr, deixando mensagens de felicitação a Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo, João Félix e aos restantes portugueses ligados ao clube de Riade.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) destacou o contributo de todos os portugueses presentes na estrutura do campeão saudita.

«Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito todos os portugueses do Al Nassr por esta conquista. Parabéns ao nosso capitão Cristiano Ronaldo e a João Félix, ao treinador Jorge Jesus e respetiva equipa técnica», afirmou Pedro Proença, deixando ainda uma palavra ao diretor José Semedo e sublinhando que todos representam «o talento português» além-fronteiras.

Também Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, elogiou os protagonistas lusos do Al Nassr, com especial destaque para Cristiano Ronaldo.

«Palavra especial a Cristiano Ronaldo, o maior embaixador de Portugal no mundo», afirmou o dirigente, considerando que o avançado continua «a engrandecer o nome do país no panorama desportivo internacional». Reinaldo Teixeira destacou ainda Jorge Jesus e João Félix como «três nomes maiores do futebol português».

De recordar, o Al Nassr assegurou o título após vencer o Damac por 4-1, numa partida em que Cristiano Ronaldo assinou dois golos e Félix assistiu.