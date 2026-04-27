VÍDEO: Al Ula de José Peseiro vence e ainda sonha com subida direta
Sauditas beneficiaram de golo de Danilo Barbosa, ex-Benfica e Sp. Braga
O Al Ula de José Peseiro continua na disputa por um lugar na liga da Arábia Saudita e, nesta segunda-feira, na 31.ª jornada da segunda divisão, venceu na visita ao Al Anwar (11.º), por 2-1. O treinador português apostou em Danilo Barbosa, médio ex-Sp. Braga e Benfica que voltou a jogar adaptado a defesa central.
O marcador foi inaugurado aos 45+5 minutos por Danilo Barbosa, que atingiu o terceiro golo na época. Depois de o avançado Koulouris ampliar a vantagem aos 54m, os anfitriões reduziram pelo ala Bensayah, ao minuto 80.
Ao cabo de três jornadas consecutivas a pontuar – duas vitórias e um empate – o Al Ula retomou o trilho dos triunfos e reforçou o quarto lugar, com 62 pontos, a quatro do Al Diriyah (2.º). A três jornadas do término do campeonato, apenas o líder Abha garantiu a promoção direta. Ou seja, Al Diriyah (66 pontos), Al Faysaly (64) e Al Ula (62) continuam na corrida à última vaga de subida direta.
Os emblemas colocados entre o terceiro e o sexto posto vão disputar o play-off.