O Al Ula de José Peseiro atingiu a terceira vitória consecutiva na receção ao Al Arabi (2-1), em encontro da 20.ª jornada da segunda divisão da Arábia Saudita. Na tarde desta terça-feira, o treinador português apostou no médio Danilo Barbosa (ex-Benfica e Sp. Braga) como totalista.

O nulo apenas foi desfeito aos 62 minutos pelo avançado brasileiro Michael. Ainda que o Al Arabi tenha restabelecido a igualdade aos 88 minutos, Danilo Barbosa garantiu o triunfo aos 90+7m.

Assim, o Al Ula de José Peseiro saltou para o segundo lugar, com 40 pontos, a 11 do líder Abdha e igualado com Al Diriyah (3.º). Ao leme do Al Ula desde o princípio de 2026, Peseiro regista quatro vitórias e um empate, apontando à visita ao Al Batin (17.º), na segunda-feira (12h40).

Quanto ao Al Arabi, é a primeira equipa em zona de despromoção (16.º), com 13 pontos, a dois de zona segura.