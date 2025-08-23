Arábia Saudita
Há 1h e 36min
VÍDEO: Félix encanta e deixa dois adversários sentados em Hong Kong
Avançado português foi titular na derrota frente ao Al Ahli
GP
Avançado português foi titular na derrota frente ao Al Ahli
GP
João Félix voltou a ser titular na final da Supertaça da Arábia Saudita frente ao Al Ahli que o Al Nassr acabou por perder nas grandes penalidades por 5-3.
No entanto, e mesmo com um relvado em mau estado, o avançado de 25 anos conseguiu «espalhar magia» e deixou dois adversários sentados depois de duas grandes fintas.
Veja aqui:
Calma, Félix 🔥#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaSaudita #AlNassr #AlAhli pic.twitter.com/H71T6qyrks— sport tv (@sporttvportugal) August 23, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS