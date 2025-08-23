João Félix voltou a ser titular na final da Supertaça da Arábia Saudita frente ao Al Ahli que o Al Nassr acabou por perder nas grandes penalidades por 5-3.

No entanto, e mesmo com um relvado em mau estado, o avançado de 25 anos conseguiu «espalhar magia» e deixou dois adversários sentados depois de duas grandes fintas.

Veja aqui:

