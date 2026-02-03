Foi uma das mexidas mais sonantes do mercado de inverno na Arábia Saudita. Benzema trocou os campeões do Al Ittihad pelo Al Hilal, por uma época e meia, numa transferência que se concretizou no último dia do mercado.

Já em Riade, nesta terça-feira, o internacional francês mostrou-se aos adeptos e aproveitou para deixar uma mensagem.

«Olá fãs, como estão? Estou feliz por estar aqui, acabei de chegar vindo de Jeddah e espero ver-vos em breve», disse num pequeno vídeo.

Também no último dia de mercado, o Al Hilal anunciou ainda a contratação do médio francês Saïmon Bouabré, proveniente do Neom, que assinou um contrato válido por três temporadas e meia.

Na primeira metade desta temporada, o jogador de 19 anos fez 16 jogos, tendo marcado um golo e apontado duas assistências.