Benzema já fala com as cores do Al Hilal: «Estou feliz por estar aqui»
Clube saudita mostrou as primeiras imagens do avançado francês
Foi uma das mexidas mais sonantes do mercado de inverno na Arábia Saudita. Benzema trocou os campeões do Al Ittihad pelo Al Hilal, por uma época e meia, numa transferência que se concretizou no último dia do mercado.
Já em Riade, nesta terça-feira, o internacional francês mostrou-se aos adeptos e aproveitou para deixar uma mensagem.
«Olá fãs, como estão? Estou feliz por estar aqui, acabei de chegar vindo de Jeddah e espero ver-vos em breve», disse num pequeno vídeo.
Também no último dia de mercado, o Al Hilal anunciou ainda a contratação do médio francês Saïmon Bouabré, proveniente do Neom, que assinou um contrato válido por três temporadas e meia.
Na primeira metade desta temporada, o jogador de 19 anos fez 16 jogos, tendo marcado um golo e apontado duas assistências.
الموهبة الفرنسية "سايمون بوابري" هلاليًا 🇫🇷💙 pic.twitter.com/0S5UkxlxVA— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 2, 2026