Simone Inzaghi é o novo treinador do Al Hilal, oficializou o clube saudita esta quarta-feira. O treinador italiano de 49 anos deixou o Inter, depois de quatro temporadas.

Pelo caminho, atingiu por duas vezes a final da Liga dos Campeões (2023 e 2025), tendo perdido as duas. Junta-se, agora, ao Al Hilal dos portugueses Rúben Neves e João Cancelo, depois de uma temporada onde não conquistou nenhum troféu no emblema italiano.

«O génio italiano chegou. Bem-vindo, Simone Inzaghi», escreveu o clube nas redes sociais.

Inzaghi, sucessor de Jorge Jesus, vai receber 26 milhões de euros por temporada, tornando-se no treinador mais bem pago do mundo. O técnico italiano assinou até 2027, com mais um ano de opção.

O treinador vai, então, orientar o Al Hilal já no Mundial de Clubes. O clube saudita faz parte do grupo H, com o Real Madrid, Red Bull Salzburg e Pachuca. A estreia na competição está marcada para o dia 18 de junho, frente ao emblema da capital espanhola.