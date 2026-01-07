Arabia Saudita
VÍDEO: jornalista pergunta por reforço a Jesus e este responde assim...
Momento engraçado aconteceu no final de uma conferência de imprensa
A antevisão do jogo entre o Al Nassr e o Al Qadisiya ficou marcada por um momento curioso. Já no final, um jornalista presenta na sala de conferências questionou Jorge Jesus pelo avançado Al Hamdan, do Al Hilal.
O técnico português respondeu, de forma engraçada, com um simples «no money», que significa, «não há dinheiro».
De recordar, Al Hamdan foi treinado por Jesus durante duas temporadas no Al Hilal, entre 2023/24 e 2024/25. Nesse período, o jogador de 25 anos fez 54 jogos nos quais faturou por sete ocasiões, e assinou ainda quatro assistências.
Veja aqui o momento:
