Sábado muito duro para José Peseiro. O Al Ula, do treinador português, falhou a subida à Liga Saudita, depois de ter perdido no prolongamento a final do play-off de promoção. O Al Diryah venceu por 2-1 e fez a festa.

O jogo até começou muito bem para o Al Ula, que se colocou a vencer aos 29 minutos, com um golo de Cuanca.

Já no segundo tempo, porém, um autogolo inacreditável empatou a partida. Laborde bateu um penálti que o guarda-redes do Al Ula defendeu, mas a bola bateu Al Hussain, defesa da equipa de Peseiro, e entrou na baliza. Inacreditável.

Depois disso, o jogo ainda pareceu melhorar para o Al Ula, quando Farhan (que tinha entrado sete minutos antes) foi expulso e deixou o Al Diryah reduzido a dez jogadores. Mas nem isso valeu a José Peseiro. Já no prolongamento, Laborde fez o 2-1, após assistência do ex-portista Marega, e o Al Diryah festejou a subida de divisão.

Recorde-se que José Peseiro tinha pegado no Al Ula na quarta posição e com o objetivo claro da subida. O português não conseguiu fazer subir a equipa na classificação, acabou o campeonato novamente em quarto e teve de disputar o play-off, que este sábado acabou mal.

O Al Ula, que é propriedade da Royal Commission for AlUla - entidade criada no âmbito da Vision 2030 com a missão de transformar AlUla num destino global de turismo de luxo -, vai ter de esperar mais um ano para conseguir transformar-se num embaixador do destino turístico que é crucial para a Arábia Saudita.