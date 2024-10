Luiz Felipe Scolari visitou, esta segunda-feira, as instalações do Al Nassr e reencontrou-se com Cristiano Ronaldo, jogador que treinou enquanto selecionador nacional.

Entre elogios à forma como se trabalha na Arábia Saudita, o técnico de 75 anos partilhou uma curta conversa com Stefano Pioli, atual treinador dos sauditas e aproveitou para falar também com Otávio e Talisca.

«Fiquei muito contente porque o Cristiano me disse que estava feliz no Al Nassr e que vivia muito bem aqui. Era isso que precisava de ouvir de um menino que trabalhou comigo há muitos anos», afirmou.

Veja aqui a interação entre Cristiano Ronaldo e Scolari: