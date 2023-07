A Liga Saudita lançou um programa chamado Player Acquisition Center of Excellence, o qual significa uma aposta forte no desenvolvimento do talento jovem (saudita ou estrangeiro).

O programa foi elaborado em colaboração com a Federação Saudita e, para o liderar, já foi contratado Michael Emenalo, antigo diretor técnico do Chelsea durante dez anos.

Michael Emenalo será responsável por trazer uma abordagem centralizada para as transferências da Liga Saudita e por ajudar todos os clubes a «adquirirem o melhor expertise e gestão possível, garantindo um futuro jovem e sustentável ao futebol saudita».

Para já, e para fomentar a formação do talento jovem, a Liga Saudita anunciou algumas medidas, entre as quais se destacam três:

- reduzir já esta época a idade de elegibilidade dos jovens jogadores para atuar na Liga dos atuais 18 para os 16 anos

- reduzir o tamanho dos plantéis dos atuais 35 para 25 jogadores profissionais, aos quais terão de se somar mais dez jovens com menos de 21 anos.

- a partir de 2026-2027, todos os clubes da Liga têm de incluir oito jogadores formados nas academias do país na lista principal de 25 jogadores profissionais.

- desses oito jogadores profissionais formados localmente, quatro deles têm de ser formados diretamente pelo clube.

«Há muito potencial para os novos talentos que chegam à Arábia Saudita e uma entidade central que forneça princípios de controlo e gestão fortes vai poder garantir que os nossos investimentos sejam inteligentes e beneficiem todos os clubes da Liga no futuro», explicou Saad Allazeez, CEO da Liga Saudita.

«O Player Acquisition Center of Excellence faz parte de uma estratégia maior para melhorar a Liga Saudita e torná-la uma experiência e um produto de classe mundial, que seja competitivo e sustentável a longo prazo, como uma das melhores ligas do mundo.»

A esse propósito, Saad Allazeez lembrou outro programa em curso, que considera fundamental no futuro do futebol saudita: trata-se do Programa de Desenvolvimento dos Clubes, através do qual a Liga Saudita e a Federação querem «ajudar os clubes a terem sucesso comercialmente com modelos de negócio sólidos».

«Esta estratégia foi desenvolvida para aproveitar ao máximo esta oportunidade de crescimento sem precedentes. Vai além das transferências de jogadores que dominam as manchetes dos jornais e também se concentra no que acontece fora de campo.»

Recorde-se que recentemente o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, lançou o Projeto de Investimento e Privatização de Clubes Desportivos, através do qual se registou o investimento de grandes empresas e agências de desenvolvimento em clubes desportivos, em troca da transferência da propriedade dos clubes para essas empresas.

Num segundo momento, agendado para o último trimestre deste ano de 2023, os clubes serão então privatizados, ficando as empresas e a agência de desenvolvimento com a propriedade total dos clubes nos quais estão a investir.