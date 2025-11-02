Arábia Saudita
Rúben Neves reage com emojis a rir à grande penalidade de Cristiano Ronaldo
Português do Al Hilal não concorda com o golo tardio do Al Nassr
Polémica na Arábia Saudita! Rúben Neves reagiu este sábado, logo após o apito final do Al Nassr-Al Fateh (2-1), à grande penalidade apontada por Cristiano Ronaldo, aos 90+14 minutos.
O internacional português, que milita no Al Hilal, rival do Al Nassr, utilizou as redes sociais e publicou inúmeros emojis a rir numa história do Instagram.
De relembrar que a grande penalidade foi apontada já após os seis minutos de compensação dados pelo árbitro da partida.
