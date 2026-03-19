O Al Ittihad, de Sérgio Conceição e Danilo Pereira, foi eliminado da Taça do Rei da Arábia Saudita na meia-final. A um passo da final, a equipa soçobrou nas grandes penalidades diante do Al Kholood.

Conceição perdeu a hipótese de disputar a 16.ª final da carreira, o que igualaria o técnico com Abel Ferreira e Jesualdo Ferreira na quarta posição de treinadores lusos com mais jogos desse tipo.

No final da partida, Conceição admitiu ser «difícil» falar do jogo. «Perder nos penáltis é difícil. Eu disse aos jogadores para darem tudo, que eu assumia a derrota. Houve momentos em que faltou alguma agressividade ofensiva e defensiva, porque tivemos várias ocasiões para matar o jogo e para ganhar o jogo», lamentou.

Uma lesão grave de Mahamadou Doumbia logo aos 12 minutos condicionou a equipa. Conceição foi confrontado com esse facto.

«Nós tivemos um período positivo, depois do nosso estágio no Dubai, com seis jogos a ganhar, mas o mercado de janeiro mexeu muito com a equipa e saíram algumas referências. Não me quero desculpar com isso, mas neste momento o Doumbia é uma peça-chave no meio-campo, onde não temos muitas soluções. Temos de trabalhar todos, a direção tem de trabalhar, os jogadores têm de trabalhar, eu tenho de trabalhar», afirmou.

Com as possibilidades de vencer um título esta época a esfumarem-se, o treinador português foi direto: «Eu cheguei já no decorrer da temporada, e acho que toda a gente tem de assumir as suas responsabilidades, e eu assumo a minha.»