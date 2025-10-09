Arábia Saudita
VÍDEO: Sérgio Conceição já está em Jeddah para treinar o Al Ittihad
Técnico português chegou à Arábia Saudita acompanhado pela equipa técnica
Sérgio Conceição já está na Arábia Saudita para assumir o comando técnico do Al Ittihad.
Acompanhado pela equipa técnica - João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo, Vedran Runje e Eduardo Oliveira - o técnico luso foi recebido em Jeddah com cordialidade e ainda teve direito a um ramo de rosas amarelas.
Conceição, oficializado esta quarta-feira como treinador do campeão saudita, vai ser rival do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix, e do Al Hilal de Rúben Neves e João Cancelo.
O primeiro jogo da equipa dos portugueses Danilo Pereira e Roger Fernandes está marcado para dia 17 de outubro, frente ao Al Fayha.
