VÍDEO: Al Ittihad de Conceição perde, Benzema faz «hat-trick» pelo Al Hilal
Técnico português tem apenas um triunfo nos últimos quatro jogos e está na sexta posição da Liga Saudita
É mais uma noite para esquecer do Al Ittihad de Sérgio Conceição, que recebeu e perdeu com o Neom por 4-3, num jogo que teve muitas reviravoltas no marcador e apenas ficou resolvido na compensação do segundo tempo.
Tudo começou com um golo dos visitantes aos três minutos, apontado por Benrahma, sendo que o segundo chegou pouco depois e foi da autoria de Luciano Rodríguez. Ainda assim, a resposta do Al Ittihad veio antes do intervalo e em dose dupla de En Nesyri.
O avançado marroquino concluiu com sucesso um lance construído por Fabinho, que o lançou na profundidade e o colocou na cara do golo. A finalização é rasteira e indefensável para o guarda-redes do Neom.
O «bis» de En Nesyri chegou aos 44 minutos, forçando o empate no regresso aos balneários. Ora, a mensagem de Conceição não podia ter sido mais bem passada, já que o Al Ittihad precisou apenas de quatro minutos para dar a cambalhota no marcador. Com assistência de Danilo Pereira, titular na equipa da casa, a bola chegou a Aouar e o médio francês atirou para o 3-2.
Só que os fantasmas voltaram a aparecer na equipa do técnico português e aos 55 minutos houve balde de água fria em Jeddah, com a finalização certeira de Al Saad. Tudo se encaminhava para um empate a três golos, não fosse o Neom ter aplicado o golpe final no adversário, com Al Haji a fazer o 4-3.
Com este resultado, o Al Ittihad é sexto classificado da Liga Saudita, já muito longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões Asiática (45 pontos) e com apenas três pontos de vantagem sobre o Al Ettifaq, que ainda vai a jogo nesta jornada.
Nos restantes jogos desta quarta-feira, o Al Hilal recebeu e aplicou uma goleada ao Al Kholood (6-0), num jogo em que Karim Benzema esteve em destaque ao assinar um «hat-trick» e Marcos Leonardo saltou do banco para fechar as contas do jogo, já aos 76 minutos. Rúben Neves foi titular na equipa da casa, que reduziu para dois pontos (à condição) a diferença para o Al Nassr, que é líder da prova com 70 pontos.
Quanto ao Al Faye de Pedro Emanuel não foi além do empate a um golo na receção ao Al Ahli. Os visitantes adiantaram-se no marcador aos 36 minutos, com o golo de Ivan Toney, e a resposta surgiu no início da segunda parte, graças à finalização de Jason Remeseiro, ex-Arouca.