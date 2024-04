O Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, conquistou a Supertaça da Arábia Saudita, após vencer o Al Ittihad por 4-1.

Atrás do primeiro troféu da temporada, o técnico português não só voltou a festejar pelo título, mas também pela 34ª vitória consecutiva na época, que lhe permite continuar a ampliar o recorde que o próprio bateu.

Num jogo em que o coletivo do Al Hilal esteve em evidência, foi a individualidade de Malcom que ofereceu o 1-0 aos comandados de Jorge Jesus. O avançado brasileiro foi por ali fora e tabelou com Al Shehri, antes de finalizar rasteiro para o fundo da baliza.

Ainda assim, um pouco contra a corrente do jogo, o Al Ittihad, com Jota no banco de suplentes, chegou ao empate. Grande penalidade cometida por Renan Lodi sobre Hamdallah, que da marca dos onze metros não perdoou e bateu Bono, num duelo de compatriotas marroquinos.

Só que Jorge Jesus não permitiu que o empate se mantivesse até ao intervalo e já depois da pausa para hidratação, Al Dawsari concluiu uma jogada de enorme categoria do Al Hilal. Combinação perfeita entre o capitão dos sauditas e Al Shehri, com o camisola 29 a rematar para o fundo da baliza.

Para o segundo tempo, Jorge Jesus aplicou o golpe final nas aspirações do Al Ittihad e através de duas das estrelas da companhia. Sergej MIlinkovic-Savic ofereceu o 3-1 a Malcom, que tirou um adversário da frente com classe, e rematou em arco, fora do alcance do guarda-redes.

Já com o resultado praticamente fechado, o Al Hilal carimbou a goleada no encontro. Nasser Al Dawsari estava em campo apenas há um minuto, mas o suficiente para conseguir fazer o 4-1 final. Com este resultado, o Al Hilal de Jorge Jesus conquista a Supertaça da Arábia Saudita e amplia para 34, o número de jogos consecutivos a vencer na época.