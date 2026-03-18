Arábia Saudita: Conceição cai nos penáltis da Taça do Rei, Rúben Neves na final
Al Ittihad, detentor do troféu, perdeu diante do Al Kholood, já o Al Hilal precisou dos penáltis para bater o Al Ahli
Al Ittihad, detentor do troféu, perdeu diante do Al Kholood, já o Al Hilal precisou dos penáltis para bater o Al Ahli
O Al Ittihad de Sérgio Conceição foi eliminado da Taça do Rei pelo Al Kholood depois de perder por 5-4 nas grandes penalidades, e falhou o acesso à final.
Danilo Pereira e Roger Fernandes foram titulares na formação do técnico português, que chegou ao golo por intermédio de Diaby, aos 40 minutos.
No segundo tempo, Al Aliwa (73m) igualou o marcador e levou o jogo para prolongamento. No tempo extra, Bregwjin (96m) voltou a dar vantagem ao Al Ittihad mas Berry (111m) apontou para a decisão por penáltis.
Da marca dos onze metros, Gyomber não acertou no alvo, mas Diaby falhou um penálti decisivo, já depois de Aouar não ter convertido para o Al Ittihad, que fica assim pelo caminho.
No final, o Al Kholood vai encontrar o Al Ahli de Rúben Neves e companhia que bateu o Al Ahli também nas grandes penalidades.
O português foi esteve na equipa inicial que chegou à vantagem aos 39 minutos, com o golo de Theo Hernandez (39m).
O Al Ahli, que contou com Galeno (ex-Sp. Braga e FC Porto), reagiu na segunda parte por intermédio de Ivan Toney (81m) de grande penalidade.
O encontro apenas ficou decidido nas grandes penalidades e aí o Al Hilal foi mais forte, vencendo por 4-2, com Theo Hernandez a converter o último penálti.