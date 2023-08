Talisca vai parar duas semanas devido a uma lesão no reto femoral, informou o Al Nassr.

O avançado brasileiro ex-Benfica está lesionado e vai falhar, assim, pelo menos três jogos da equipa comandada por Luís Castro.

O técnico português tem em dúvida outra estrela, já que o médio Seko Fofana também está entregue ao departamento médico com queixas de dores musculares e será reavaliado apenas no sábado.

O Al Nassr dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio defronta, esta sexta-feira, o Al Fateh, em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato da Arábia Saudita.

📄 || Medical report for : Talisca, Mado, Lajami, Fofana



We wish them all a speedy recovery 🙏💛 pic.twitter.com/DryhFdx8Ln