O Al Shabab, de Vítor Pereira, somou esta sexta-feira a segunda derrota na Liga Saudita, ao sair derrotado (1-0) da deslocação ao terreno do Damac.

Um golo do camaronês Nkoudou, que o Damac contratou no início da época junto do Besiktas, fez o resultado final da partida, aos 66 minutos.

Após quatro vitórias seguidas, Vítor Pereira voltou assim a perder, o que já não acontecia desde a primeira jornada, num jogo em que ainda não contou com o lesionado Daniel Podence.

Com esta derrota, o Al Shabab, que não é um clube financiado pelo Governo, caiu do segundo lugar, que pertence agora ao Al-Ittihad, e ficou mais longe do líder Al Hilal, de Jorge Jesus.