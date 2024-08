Este sábado, Vítor Pereira estreou-se na liga saudita com uma derrota frente ao Al Ettifaq, por 1-0. Na conferência de imprensa, o treinador do Al Shabab não respondeu às questões dos jornalistas e limitou-se a deixar algumas críticas ao futebol saudita

«Na minha opinião fizemos um grande jogo, com uma equipa improvisada e com jogadores fora de posição. Nós, como grande parte das equipas nesta liga, começámos sem jogadores», começou por dizer o técnico português.

«Trabalhei muito neste defeso (de mercado de transferências) nestes últimos dois meses para construir uma equipa competitiva. Voltei para a Arábia Saudita com a ideia e com a ilusão de ver uma liga competitiva, uma liga forte e uma liga onde todas as equipas têm possibilidades de competir em todos os jogos. A realidade não é essa», atirou de seguida.

Ao serviço do Al Shabab, na segunda passagem pela Arábia Saudita, depois de ter orientado o Al-Ahli Jeddah em 2013/14, o treinador português colocou ênfase na diferença de plantéis entre as equipas “grandes” e as restantes.

«Vejo a grande maioria das equipas, com exceção das equipas da frente, sem possibilidade de competir. Olho para o banco de suplentes e vejo dois ou três jogadores. Ou então vejo cinco miúdos como vejo na minha equipa. Hoje eram cinco miúdos com 19 anos. Estes miúdos não estão preparados para competir. A realidade é esta. Por isso estou muito desiludido. Trabalho muito e dedico-me muito. Queria vir para acrescentar qualidade e competir, mas desta forma não é possível. Não tenho mais nada a dizer», concluiu o treinador de 56 anos.

De referir que, após estas declarações, o Al Shabab anunciou este domingo a contratação de Wesley Hoedt, defesa do Watford.

