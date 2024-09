Wesley Hoedt, central neerlandês de 30 anos, é um dos jogadores mais experientes do Al Shabab. O MAISFUTEBOL e A Bola falaram com ele em Riade, onde se deslocaram a convite da Liga Saudita, tendo ouvido rasgados elogios a Vítor Pereira, por exemplo.

«É muito bom. É um treinador que é muito forte, tem muita qualidade e é um prazer trabalhar com ele», referiu o jogador que já passou por AZ Akmaar, Lazio, Southampton e Celta de Vigo.

A conversa, porém, andou sobretudo à volta da polémica criada por Ronald Koeman, selecionador dos Países Baixos que anunciou que não vai voltar a chamar Bergwijn, depois do extremo ter optado por trocar o Ajax pelo Al Ittihad.

Ronald Koeman juntou-se, no fundo, ao coro de críticas que acusam o campeonato saudita de ter pouca intensidade, levando essas críticas, no entanto, a um novo patamar.

Como é que um neerlandês que joga na Arábia Saudita reage depois destas palavras?

«Eu não queria falar muito disso, porque é algo entre eles. O que posso dizer é que, na minha opinião, há muita qualidade aqui e todas as pessoas têm de vir cá e sentir isso por si próprias», referiu.

«Eu sei que nesta altura é uma polémica grande nos Países Baixos, mas não temos de a tornar maior do que é. Para mim, vir para a Arábia Saudita foi a decisão certa. Gosto de estar aqui. Há muita qualidade. O futebol está a crescer cada dia mais e é um projeto muito importante dos responsáveis do país. É um projeto muito, muito divertido.»

De resto, acrescenta, nunca tinha sentido qualquer discriminação até Koeman falar.

«Já dei uma entrevista em que disse que, nesta fase da minha carreira, foi a decisão certa, que é um projeto muito, muito importante e que eu conheço bem. Respeito a opinião de todas as pessoas, mas posso falar apenas da minha experiência e a mim nunca ninguém me disse nada de mal por jogar no futebol saudita.»

Mas será que o problema está no facto de as pessoas na Europa não conhecerem de facto a realidade do futebol da Arábia Saudita?

«Não sei, sempre que aparece algo novo, algo que traz uma mudança, há sempre alguma resistência no início», responde.

«Eu tenho de falar dos jogadores que estão aqui agora, que têm muita qualidade, Há muitos jovens jogadores que estão a chegar da Europa, portanto, algo está a mudar. Quero também falar da qualidade dos jogadores locais, jogadores da Arábia Saudita, que têm muita qualidade.»