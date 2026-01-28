O Ararat-Armenia, do treinador português Tulipa, anunciou esta quarta-feira a contratação de Zidane Banjaqui.

O médio luso-guineense chega à Arménia depois de ter cumprido a primeira metade da temporada ao serviço do Panserraikos, da Grécia, e vai envergar a camisola 11.

De recordar que Zidane Banjaqui é irmão de Daniel Banjaqui, jovem lateral que recentemente se estreou como titular na equipa principal do Benfica.