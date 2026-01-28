Ararat-Armenia
OFICIAL: Ararat anuncia a contratação de Zidane, o irmão de Daniel Banjaqui
Médio luso-guineense deixa o Panserraikos
O Ararat-Armenia, do treinador português Tulipa, anunciou esta quarta-feira a contratação de Zidane Banjaqui.
O médio luso-guineense chega à Arménia depois de ter cumprido a primeira metade da temporada ao serviço do Panserraikos, da Grécia, e vai envergar a camisola 11.
De recordar que Zidane Banjaqui é irmão de Daniel Banjaqui, jovem lateral que recentemente se estreou como titular na equipa principal do Benfica.
