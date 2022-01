Rui Costa foi o árbitro designado para dirigir o Santa Clara-Sporting de sexta-feira, jogo inaugural da 17.ª jornada da I Liga, confirmou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os assistentes de Rui Costa vão ser Nuno Manso e João Bessa Silva. O quarto árbitro é João Afonso. No vídeo-árbitro vai estar Luís Ferreira, assistido por Inácio Pereira.

Os leões, que não vão poder contar com o treinador Ruben Amorim devido à covid-19, ocupam o segundo lugar com 44 pontos, os mesmos do líder FC Porto, que tem melhor diferença de golos. Os açorianos estão no 15.º lugar, com 13 pontos.

O Santa Clara-Sporting tem apito inicial marcado para as 18h30 (17h30 locais). Siga o jogo ao minuto, no Maisfutebol.