Manuel Oliveira foi o árbitro designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro entre Sporting e Tondela, da 27.ª jornada da I Liga, marcado para a próxima quinta-feira.

O árbitro de 42 anos, da Associação de Futebol do Porto, vai dirigir o terceiro jogo do Sporting esta época na I Liga, depois do Sporting-Desp. Aves e do Sporting-Belenenses, ambos com triunfo leonino por 2-0, em Alvalade. Antes, esteve já em três jogos do Tondela, todos fora: nas derrotas por 2-0 em Guimarães e por 3-0 ante o FC Porto para a I Liga e por 3-0 ante o Feirense, na Taça de Portugal.

No mesmo dia, no Estádio do Bessa, António Nobre vai arbitrar o Boavista-V. Setúbal (19h00).

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Felisberto, António Godinho

Quarto árbitro: João Gonçalves

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes