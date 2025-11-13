A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) esteve reunida com a Liga na quarta-feira e apresentou uma série de propostas para agravar o Regulamento Disciplinar.

O documento, com mais de uma dezena de artigos, propõe castigos mais pesados para as atitudes e comportamentos de clubes e outros agentes desportivos com as equipas de arbitragem.

Sem fazer alusão ao caso Fábio Veríssimo no Dragão, a APAF defende a alteração do Artigo 66.º, referente a coação, acrescentando a ocorrência com familiares dos elementos de arbitragem.

«Considera-se, designadamente, que existe tentativa quando o clube, durante o jogo, incluindo o seu intervalo, confronte ou exiba a qualquer elemento da equipa de arbitragem decisões suas desse jogo ou de jogos anteriores sem que este o consinta», lê-se na redação proposta pela APAF.

A associação dos árbitros sugere o aumento das multas no caso de declarações sobre arbitragem antes dos jogos, para o triplo, defendendo ainda a perda de pontos, em caso de reincidência, e a penalização da «suspeição».

O «clube que, publicamente, através de qualquer documento ou meio de comunicação social profira declarações ou emita juízos pondo em causa a imparcialidade, a competência ou criando qualquer tipo de suspeição sobre árbitros, árbitros assistentes e observadores designados para os jogos que vão ser disputados nas competições profissionais, bem como sobre a nomeação desses agentes para tais jogos por parte do órgão responsável pela arbitragem é punido com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 300 UC [mais de 30 mil euros] e o máximo de 900 UC [cerca de 92 mil euros]».

A sugestão da APAF prevê multas que podem chegar aos cem mil euros, se se comprovar que existiu tentativa de coação sobre as equipas de arbitragem. O «clube será punido com a sanção de subtração de pontos a fixar entre o mínimo de cinco e o máximo de oito pontos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 250 UC [mais de 25 mil euros] e o máximo de 1.000 UC [100 mil euros]».

Já relativamente a agressões aos árbitros, a APAF defende a perda de cinco a dez pontos.

A associação representativa dos árbitros nacionais quer também um agravamento de cem por cento das multas para os atos de lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros, propondo ainda, em caso de reincidência, um a três jogos à porta fechada, e, no caso de três ou mais condenações, a perda de dois a seis pontos.

Refira-se que as alterações dos regulamentos de competições que forem aprovadas no decurso de uma época desportiva só entram em vigor na época seguinte. No entanto, existem exceções, caso as alterações regulamentares sejam aprovadas por unanimidade, com «expressa menção da data ou prazo da respetiva entrada em vigor». Quer isto dizer que as propostas podem entrar em vigor ainda esta época se houver unanimidade na Assembleia Geral da Liga.