A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) informou, esta segunda-feira, que «instaurou processos para apuramento dos factos e eventuais responsabilidades contraordenacionais resultantes», nas agressões a árbitros de futebol denunciadas pela associação do setor.

Em causa estão, de acordo com a mesma fonte, os casos denunciados no domingo pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), ocorridos no fim de semana.

A APAF denunciou os casos no Salgueiros-Marítimo B do Campeonato de Portugal, em que Hamadu Turé, jogador da equipa da casa, alegadamente agrediu o árbitro do jogo, além do caso que envolveu o delegado do Sesimbra, Bruno Afonso, perante o árbitro do jogo ante o União de Santiago do Cacém, para a 1.ª divisão distrital de Setúbal em juniores.

Já o árbitro do encontro entre Sacavenense e Águias da Musgueira, numa competição distrital de sub-10, foi agredido a soco pelo pai de um dos atletas da formação da Musgueira, enquanto um adepto do União de Coimbra arremessou uma pedra ao juiz do embate frente ao Eirense, a contar para a 1.ª divisão distrital de Coimbra, também segundo a APAF.

De acordo com fonte oficial da APCVD, nos casos em que «resultem indícios da prática de ilícitos criminais de natureza pública», será encaminhado «para o Ministério Público todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal».

