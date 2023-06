O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) classifica como «muito embrionário» o projeto revelado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nesta terça-feira, de entregar a arbitragem a uma entidade externa.

«Tudo o que seja para defender os árbitros e para que possamos ter independência na arbitragem estaremos de acordo. Mas é importante perceber em que moldes é que funcionará essa alteração e o que está pensado», começou por dizer Luciano Gonçalves, citado pela agência Lusa, à margem da tomada de posse da nova direção da Liga, encabeçada novamente por Pedro Proença.

«É impensável estar a lançar um projeto a curto prazo, pois, como tudo na vida, quando as coisas são feitas à pressa, os resultados podem não ser os melhores. Iremos sempre defender a independência da arbitragem. Entendo como uma valorização do trabalho do Conselho de Arbitragem, e também me deixa satisfeito estarmos envolvidos no processo. Mas é, ainda, tudo muito embrionário. Temos de ver se pode ser igual ao modelo inglês ou alemão e perceber qual a moldura legislativa que o permita», acrescentou o presidente da APAF.

O assunto foi comentado também pelo presidente da Associação de Treinadores (ANTF), com muitas reservas.

«Ainda não analisei a proposta com a profundidade que merece, mas, neste momento, acho estranho que a FPF tenha tomado esta iniciativa sem consultar os seus sócios. Ainda não fomos ouvidos sobre isto», começou por dizer José Pereira, também à margem da tomada de posse da direção da Liga.

«Acho que não será por este caminho que resolveremos os nossos problemas. Resolver-se-á com muita competência dos seus profissionais e uma grande orientação por parte de quem os lidera», acrescentou.