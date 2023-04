O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) recorreu às redes sociais para deixar duras críticas ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pelas decisões relativas aos incidentes no Salgueiros-Marítimo B, do Campeonato de Portugal.

Amadu Turé, jogador do Salgueiros, foi absolvido de agressão ao árbitro, tendo-lhe sido aplicada uma suspensão de um jogo por palavras dirigidas ao juiz do encontro (antes já tinha sido castigado com dois jogos por agressão a um adversário).

«É impossível desvalorizar a decisão vergonhosa do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sobre a agressão do jogador Amadu Turé ao árbitro do jogo Salgueiros-Marítimo B», escreveu Luciano Gonçalves nas redes sociais.

O presidente da APAF manifestou-se ainda indignado pela repreensão aplicada ao árbitro, por interromper o jogo injustificadamente.

«Precisamos de decisões céleres e justas, e não como esta que, infelizmente, pode abrir uma ferida enorme no futebol português. Corei de vergonha e espero que esta situação não contribua para que todos nós, incluindo o CD, venhamos a ficar com as mãos ‘cheias de sangue’ pela desvalorização desta atitude e negligência desta cobardia», acrescentou Luciano Gonçalves.

De recordar que o Salgueiros-Marítimo B foi interrompido ao minuto 87. O Conselho de Disciplina sugeriu que fosse reatado o encontro, para ser disputado o tempo em falta, mas a direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu homologar o empate a um golo que se verificava na altura.