CA atribui nota insatisfatória a arbitragens de Benfica e Sporting
Nos jogos com o Nacional e o Estrela da Amadora, respetivamente, da 12.ª jornada da Liga. Três jogos tiveram arbitragens ou videoarbitragens muito satisfatórias
Os jogos de Benfica e Sporting, diante de Nacional da Madeira e Estrela da Amadora, respetivamente, tiveram arbitragens insatisfatória, divulgou nesta sexta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que semanalmente divulga a apreciação das equipas de arbitragem.
As análises são ainda referentes à jornada 12, anterior à do dérbi lisboeta.
Entre os nove jogos da Liga, estes foram os únicos em que o trabalho da arbitragem foi considerado «insatisfatório», avaliação que se estendeu também à videoarbitragem. Iancu Vasilica foi o árbitro do Nacional-Benfica, que teve na videoarbitragem Bruno Esteves (VAR) e Tiago Leandro (AVAR). Anzhony Rodrigues foi o juiz do Sporting-Estrela, enquanto Manuel Oliveira (VAR) e Nuno Eiras (AVAR) estiveram na videoarbitragem.
Nos restantes jogos, as apreciações à arbitragem e à videoarbitragem variaram entre satisfatório e muito satisfatório. A melhor das apreciações verificou-se no Gil Vicente-Tondela (arbitragem - Cláudio Pereira), no Casa Pia-Alverca (videoarbitragem - Rui Costa, VAR e João Martins, AVAR) e no Arouca-Sp. Braga (arbitragem - Miguel Nogueira).
APRECIAÇÕES DE TODOS OS JOGOS DA I E II LIGAS:
Liga
Vitória SC-AVS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Casa Pia AC-FC Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito satisfatório
Moreirense FC-FC Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
CD Nacional-SL Benfica
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Gil Vicente FC-CD Tondela
Arbitragem: Muito satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Rio Ave FC-CD Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Sporting CP-CF Estrela
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
FC Porto-Estoril Praia
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Arouca-SC Braga
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
II Liga
Ac. Viseu FC-FC Penafiel
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
UD Oliveirense-Leixões SC
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
SCU Torreense-GD Chaves
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Porto B-Lus. Lourosa FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Portimonense SC-Marítimo M.
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Sporting CP B-SC Farense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
UD Leiria-SL Benfica B
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Paços de Ferreira-FC Felgueiras
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Vizela-CD Feirense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório