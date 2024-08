O árbitro Miguel Fonseca, de 28 anos, da Associação de Futebol do Porto, foi promovido à categoria principal e preenche a vaga de Artur Soares Dias, que terminou a carreira.

«Miguel Fonseca, árbitro de 28 anos da AF Porto, foi promovido ao quadro de Categoria 1, preenchendo a vaga de Artur Soares Dias que terminou a carreira no início desta época. A decisão do Conselho de Arbitragem da FPF teve por base a classificação de Miguel Fonseca que terminou no 4.º lugar na Categoria 2», informa a FPF, em comunicado, esta segunda-feira.

Miguel Fonseca junta-se ao quadro principal, que conta com 24 árbitros, nove deles internacionais FIFA.

Flávio Lima (AF Lisboa), foi promovido à segunda categoria, para ocupar a vaga deixada pela promoção de Miguel Fonseca.