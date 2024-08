Artur Soares Dias terminou a carreira profissional de árbitro, aos 45 anos.

O árbitro luso, natural de Vila Nova de Gaia, pertencia à Associação de Futebol do Porto.

Esteve recentemente no Euro 2024, mas também já tinha marcado presença na última final da Liga Conferência, no Euro 2020, nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e no Mundial sub-20 de 2015, entre outras competições.

Soares Dias tornou-se internacional em 2010, contudo, já ocupava a primeira categoria desde 2004.