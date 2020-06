Artur Soares Dias foi o designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para arbitrar o jogo entre Santa Clara e o Sporting de Braga na sexta-feira, ao passo que o Desp. Aves-Belenenses, no mesmo dia, vai ser dirigido por João Pinheiro.

Na Cidade do Futebol, no duelo entre açorianos e minhotos (19h00), Soares Dias vai ter Rui Licínio e Paulo Soares como árbitros assistentes. Hugo Silva é o quarto árbitro, Vasco Santos vai estar no vídeo-árbitro e João Bessa Silva como vídeo-árbitro assistente.

Na Vila das Aves, às 21h15, João Pinheiro vai ser assistido por Bruno Rodrigues e Nuno Eiras e Sérgio Guelho é o quarto árbitro. João Bento vai ser o vídeo-árbitro, assistido por Pedro Felisberto.

O Conselho de Arbitragem da FPF já tinha anunciado as equipas de arbitragem para os jogos de quarta e quinta-feira.

Siga todos os encontros da 25.ª jornada da I Liga no Maisfutebol.