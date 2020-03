O árbitro português Artur Soares Dias vai ser o juiz do jogo entre AEK de Atenas e o Aris Thessaloniki desta quarta-feira, a contar para a Taça da Grécia.

Vítor Pereira, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação grega, nomeu o internacional português para o jogo desta tarde, em que vai ser auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares. A dupla no VAR será também portuguesa, com Tiago Martins e Pedro Mota.

De recordar que, à semelhança do que foi discutido em Portugal, a Federação grega colocou árbitros internacionais nos jogos deste país.