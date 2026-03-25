Artur Soares Dias espera que Portugal volte a ser representado por árbitros nas principais competições internacionais. Nesta quarta-feira, à margem da conferência “ion”, em Cascais, o antigo árbitro apontou João Pinheiro como o mais conceituado juiz português do momento.

«Eu desejo, ao contrário de José Mourinho, que o João Pinheiro vá à próxima competição europeia. Eu gostava que o João Pinheiro tivesse esse sucesso. Eu, felizmente, tive essa oportunidade. Não uma vez, mas várias, e gostava que o João tivesse essa oportunidade, também para valorizar o nosso país», argumentou.

De recordar que Artur Soares Dias esteve nos últimos dois Europeus e nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Ainda em Cascais, o antigo juiz – de 46 anos – aproveitou para condenar os recentes episódios de violência contra arbitragem.

«Não são episódios novos, já ocorrem há muitos anos, mas, se calhar, sem se dar a devida relevância. Mantenham-se resilientes, mantenham-se com coragem, não desistam. Gostava de saber quem é que quer ser árbitro. Eu diria que estão plenamente conscientes da pressão que existe», acrescentou.