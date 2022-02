Já são conhecidos todos os árbitros da 21.ª jornada da I Liga. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta sexta-feira os árbitros que vão dirigir os jogos de domingo e segunda-feira e é nota de destaque a ausência de Artur Soares Dias, fora das nomeações, quer nos jogos do principal campeonato, mas também da II Liga.

O árbitro que dirigiu o Benfica-Gil Vicente fica fora de uma ronda que tem Hélder Malheiro a dirigir a visita do líder FC Porto ao Arouca, Vítor Ferreira no Sporting-Famalicão e João Pinheiro no Tondela-Benfica.

Ainda no Gil Vicente-Santa Clara vai estar Manuel Oliveira, enquanto Fábio Melo apita o Boavista-Vizela e Nuno Almeida o Moreirense-Belenenses.

Na quinta-feira já tinham sido conhecidas as nomeações para os jogos de sábado, o Marítimo-Estoril, o Paços de Ferreira-Portimonense e o V. Guimarães-Sp. Braga.

AS NOMEAÇÕES PARA OS JOGOS DE DOMINGO E 2.ª FEIRA

Gil Vicente-Santa Clara (domingo, 15h30)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Tiago Leandro

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Álvaro Mesquita

Boavista-Vizela (domingo, 15h30)

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sergio Jesus e André Dias

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Costa

Arouca-FC Porto (domingo, 18h00)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Bruno Jesus e José Luzia

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Santos

Sporting-Famalicão (domingo, 20h30)

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Cunha

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Hugo Ribeiro

Tondela-Benfica (2.ª feira, 19h00)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

4.º árbitro: João Casegas

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Moreirense-Belenenses (2.ª feira, 21h15)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Mota

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Gonçalo Freire