Benfica-Arouca (6m) - Espen van Ee toca com a mão na bola

VAR [Luís Ferreira]: Sugiro revisão para pontapé de penálti, ok?. Vou-te dar jogador 22 com braço aberto a jogar a bola com a mão. Abre ali o braço.

Explicação de Duarte Gomes:

«Parece pacífico vendo as imagens, parece haver desvio no pé do jogador do Benfica, mas tendo em conta a forma como defesa aborda o lance, com braço levantado, a pergunta é: era necessário para a sua ação que o braço estivesse naquela posição? Não. Está demasiado levantado, com muita volumetria e impacta na trajetória da bola. Nestes casos indicação é para marcar penálti. Esteve bem o VAR ao chamar o colega».

Arouca, Penálti, E. van Ee (VAR), 5m

Grande penalidade a favor do Benfica! Após livre na esquerda de Sudakov, Espe van Ee toca com o braço na bola na área. O árbitro consulta as imagens do VAR e aponta

Benfica-Arouca (18m) - há falta sobre Prestianni na área?

VAR [Luís Ferreira]: Hélder, daqui VAR. Recomendo revisão para penálti. O jogador nº 19 rasteira o adversário dentro da área.

Explicação de Duarte Gomes:

«A perceção do árbitro seguramente terá sido: o defesa joga na bola. Acaba por jogar, mas joga primeiro na perna. Depois a bola segue a trajetória como se fosse tocada pelo defesa. Poderá ter passado alguma encenação, dramatização na queda. O árbitro somou aquilo numa fração de segundo e está bem colocado. A forma de cair parece empolada, o que em alguns lances pode deturpar a posição do árbitro. Podem significar que não há infração. Neste caso a rasteira existe. Jogador quer jogar a bola mas falha. A falta existe, é uma evidência. A intervenção do VAR é correta e é penálti».

Benfica, Penálti, Prestianni (VAR), 18m

Nova grande penalidade a favor do Benfica! Prestianni cai na área em lance dividido com Trezza. O árbitro volta a consultar as imagens do VAR e volta a apontar

Moreirense-FC Porto (45+1m) - Yan Maranhão puxa a camisola a Froholdt na área

VAR [Rui Oliveira]: Preciso que vás à zona de revisão para checkar um penálti. Jogador nº 99 agarra o jogador do FC Porto.

Explicação de Duarte Gomes:

«Diria que é o agarrão mais evidente na área que tivemos esta época. As recomendações, também internacionais, é que os agarrões têm impacto evidente e ostensivo no jogador agarrado ficar limitado a disputar a bola e o lance. Este é um agarrão persistente, continuado. Jogador está a ir para a bola e é impedido, agarrado de forma sistemática. Estes são os agarrões que queremos que sejam penalizados e foi. Tudo certo, a bola estava em jogo. Penálti indiscutível. [Erro técnico] Em sala, o VAR e o AVAR, nunca tocam na tecnologia, há um técnico que o faz e esse, quando tentou parar o momento do canto, a perceber se a infração era anterior, o cursor falhou e teve de ir ao teclado, daí ter demorado mais tempo a parar a imagem. Foi corrigido».

Benfica-Tondela (Taça da Liga): 36m - penálti bem assinalado por mão na bola de Afonso Rodrigues?

VAR [Cláudia Ribeiro]: Macedo, peço que venhas à zona de revisão para um possível penálti de mão.

Explicação de Duarte Gomes:

«É um lance que merece alguma explicação. É atípico e muito ingrato para o árbitro. A nossa opinião, a decisão técnica, foi unânime: isto não é penálti. Foi cometido um erro pela equipa de arbitragem por punir uma mão que, estando em volumetria, estava justificada pelo contexto da jogada. O árbitro tem a melhor decisão em campo, não assinala penálti. O jogador do Benfica, quando olha para o árbitro, diz que não faz falta atacante, não pede penálti. Mas faz falta, primeiro com o pé e depois com uma carga. A bola toca no defensor e quando quer dominar com o peito já está a ser estorvado por Barreiro. Tem o braço levantado porque é tudo muito rápido, tudo muito em cima. A bola foge-lhe depois de estar a ser carregado. Árbitro foi chamado 3 minutos depois, na cabeça dele já aceitou que poderia ter errado... A imagem facultada pelo VAR, em termos factuais, é de ‘matar’ qualquer árbitro, pois mostra uma bola parada num braço em volumetria. Faltou a imagem do contexto, toda a jogada, para perceber que esta mão não poderia ser punida. Esta mão tinha várias atenuantes para estar ali colocada. É mais uma aprendizagem. As imagens traíram uma boa decisão do árbitro».