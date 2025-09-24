Vermelho na Luz, penáltis no Dragão e no Minho: a análise aos áudios do VAR
Duarte Gomes explicou as várias decisões na quinta e sexta jornada da Liga
O antigo árbitro Duarte Gomes analisou os áudios e decisões VAR referentes à quinta e sexta jornada da Liga. Na noite desta quarta-feira, na Sport tv, estiveram em evidência momentos do dérbi entre Vitória de Guimarães e Sp. Braga, além de um jogo de FC Porto e Benfica.
V. Guimarães-Sp. Braga (45+2 minutos) – há penálti a favor do Vitória?
[VAR] Rui Costa: «Consegues vir à zona de revisão para um possível penálti? Vou mostrar o número 77 [Gabri Martínez] no momento do livre.»
A explicação de Duarte Gomes.
«Um simples esticar da camisola nem sempre pressupõe infração, mas quando é um agarrão, a consequência é evitar que o jogador se posicione naquela zona. Tem impacto. É uma ação deliberada e o penálti é bem assinalado. É para isto que existe VAR. Por regra, todas as faltas prolongadas são punidas no início da ação, exceto de fora para dentro da área e aí pune-se com penálti. Esta jogada configura essa exceção.»
FC Porto-Nacional (26m) - há penálti sobre Borja Sainz?
VAR [Bruno Esteves]: «Vou mostrar um pisar no calcanhar, completamente com a perna aberta e fora da jogada. Penálti de forma negligente na minha opinião.»
A explicação de Duarte Gomes.
«Uma boa decisão, o árbitro está bem colocado, mas neste lance tem jogadores a cruzarem-se e nem tem perceção. O Luís Godinho está a focar no centro da área, não se apercebe do toque. Há contacto com causa-efeito. O cartão vermelho neste tipo de abordagens relaciona-se com a intensidade, velocidade, consequência e a forma como o jogador ataca o adversário. A consequência é danosa, pode causar uma lesão grave. Neste caso não há intensidade, há negligência. Acaba por pisar e, sem a bola lá estar, algo perigosa, é desenho perfeito da negligência.»
Benfica-Santa Clara (34m) – entrada de Paulo Victor sobre Tomás Araújo é motivo para cartão vermelho direto?
[VAR] Ricardo Moreira: «Aconselho-te a ires à zona de revisão para um cartão vermelho. O jogador tem a perna esticada e atinge com os pitons a zona da cara e peito.»
[Árbitro] João Pinheiro: «Ele põe em perigo a integridade física do adversário.»
A explicação de Duarte Gomes.
«O jogador aparentemente não teve malícia e está a apontar para a bola. O problema é que, quando um jogador disputa uma bola, está obrigado a ter cuidados. Neste caso não teve essa preocupação e entra com a sola. Começa na cabeça, passa pela orelha, pelo peito e acaba na coxa. Podem dizer que o critério é rigoroso, mas nós pensamos na vítima. Não é um ringue. Aconteceu com o Gonçalo Inácio no Sporting-Arouca, no Vitória-FC Porto – o Tiago Silva deveria ter visto cartão vermelho. Não queremos estas entradas no futebol. Neste caso o João nem vê o contacto, pensa que é um pé alto e, como o Benfica segue com a bola, deixa jogar. No final não errou, tomou a melhor decisão.»
