O início do mês de julho marcou o início dos trabalhos de muitos clubes em Portugal, mas não foram os únicos. Esta quarta-feira, também os árbitros profissionais realizaram a primeira sessão de treino da nova época, pela primeira vez na Cidade do Futebol.

«Vamos dar todas as condições. Abrimos as portas da Cidade do Futebol para que os árbitros possam fazer da Cidade do Futebol a sua casa, para que possam ser a nossa 30ª seleção. Dar condições para a profissionalização para depois exigir a um setor que precisa de capacitação e formação. Estamos esperançados em dar condições a uma nova geração de árbitros que possam, de forma regular, estar nas grandes decisões provas internacionais», disse Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol dando as boas-vindas aos juízes presentes na habitual «Casa das Seleções» portuguesas.

A medida da mudança dos árbitros para a Cidade do Futebol surge no âmbito do «projeto de profissionalização para a Cidade do Futebol», com os árbitros profissionais a passarem a trabalhar diariamente no local. Mesmo assim, o polo da Maia vai continuar em funcionamento para os juízes da região norte do país.

«Temos vários projetos para crescer a base, dar mais ferramentas para desenvolverem as suas competências para, a curto e médio prazo, termos mais árbitros no topo da arbitragem, em maior quantidade», referiu também Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem.

Duarte Gomes, novo Diretor Técnico de Arbitragem também marcou presença naquela que foi a 30.ª seleção de árbitros portugueses.

«Esta é uma nova era da arbitragem nacional. E esperamos que colha os trunfos que tanto queremos que colha. Haverá uma separação entre o poder político e de gestão da arbitragem da função técnica», afirmou o antigo juiz de 52 anos.