O antigo árbitro Duarte Gomes anunciou, esta sexta-feira, a demissão do cargo de diretor técnico nacional de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através de um e-mail enviado aos árbitros.

«Venho por esta via comunicar-vos que tomei a decisão de cessar funções como Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Faço-o com profundo sentimento de gratidão pelo privilégio de ter trabalhado convosco, ainda que por um período curto», lê-se na mensagem.

«Ao longo deste percurso, encontrei em cada um de vós uma pessoa de bem e um profissional de excelência, comprometido com uma missão tão exigente e exposta, mas fundamental para a credibilidade do futebol da nossa arbitragem.»

Duarte Gomes destacou as «aprendizagens» dos últimos meses e manifestou a «convicção» de que «a arbitragem portuguesa tem todas as condições para continuar a evoluir rumo à grandeza que merece».

Duarte Gomes, de 53 anos, estava no cargo desde julho do ano passado.

A mensagem de Duarte Gomes na íntegra:

«Caros Colegas e Amigos,

Venho por esta via comunicar-vos que tomei a decisão de cessar funções como Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Faço-o com profundo sentimento de gratidão pelo privilégio de ter trabalhado convosco, ainda que por um período curto.

Ao longo deste percurso, encontrei em cada um de vós uma pessoa de bem e um profissional de excelência, comprometido com uma missão tão exigente e exposta, mas fundamental para a credibilidade do futebol da nossa arbitragem.

Levo comigo a honra de ter partilhado convosco desafios, aprendizagens e momentos de crescimento, bem como a convicção de que, através de cada um de vocês, a arbitragem portuguesa tem todas as condições para continuar a evoluir rumo à grandeza que merece.

A todos, deixo o meu sincero agradecimento pela colaboração, amizade e confiança.

Desejo-vos as maiores felicidades pessoais, familiares e profissionais.

Sempre ao dispor.»