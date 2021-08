Já são conhecidos os árbitros para a 3.ª jornada da Liga. No sábado, pelas 18:00, Nuno Almeida apitará a receção do Gil Vicente ao Benfica, juntamente com os assistentes André Campos e Pedro Felisberto. António Nobre e Pedro Martins estarão no VAR.

Para o jogo Sporting-Belenenses, às 20:30 do mesmo dia, a equipa liderada por Manuel Oliveira foi a escolhida para arbitrar a partida, com Vasco Santos e Tiago Leandro a ajuizar a partir da Cidade do Futebol.

Domingo às 18:00 é a vez de Marítimo e FC Porto entrarem em campo, na ilha da Madeira. João Pinheiro será o árbitro do jogo, com Rui Costa e João Bessa Silva no VAR.

Lista completa:

SEXTA-FEIRA

Moreirense FC-SC Braga

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e André Almeida

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

FC Arouca-FC Famalicão

Árbitro: David Silva

Assistentes: Nuno Manso e Carlos Campos

4.º árbitro: Rui Costa

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Costa

SÁBADO

Gil Vicente FC-SL Benfica

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Martins

Sporting CP- Belenenses SAD

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Inácio Pereira e Nélson Cunha

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Vasco Santos

AVAR: Tiago Leandro

DOMINGO

CD Tondela-Portimonense SC

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Valter Rufo e Nélson Pereira

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Marítimo M.-FC Porto

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Luciano Maia e Nuno Eiras

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Vitória SC-FC Vizela

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Hugo Silva

AVAR: Rui Teixeira

SEGUNDA-FEIRA

Boavista FC-CD Santa Clara

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Pedro Ribeiro

FC Paços de Ferreira-Estoril Praia

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Tiago Mota

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: José Luzia